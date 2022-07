Lavoro: Academy Rapido, l'edutech gratuito che trasforma giovani inattivi in professionisti Ict (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Labitalia) - L’Italia è ai primi posti in Europa per la disoccupazione giovanile e si piazza sul podio per numero di giovani inattivi con oltre 3 milioni di Neet, il dato peggiore in Europa dopo Turchia, Montenegro e Macedonia... Leggi su today (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Labitalia) - L’Italia è ai primi posti in Europa per la disoccupazionele e si piazza sul podio per numero dicon oltre 3 milioni di Neet, il dato peggiore in Europa dopo Turchia, Montenegro e Macedonia...

Pubblicità

PolicyMaker_mag : Con la riforma degli ITS gli istituti si concentreranno sull’insegnamento di sei nuove aree ritenute cruciali nel m… - zazoomblog : Digita Academy ecco l’interfaccia interattiva: così Graded scommette su un modello di lavoro flessibile - #Digita… - gazzettanapoli : Si chiude, come da tradizione, con il Graduation Day e la consegna dei diplomi, l'anno accademico della Digita Acad… - VitoBardi : RT @SassiLive: SALESFORCE ACADEMY, GIÀ 300 DOMANDE PRESENTATE IN BASILICATA - SassiLive : SALESFORCE ACADEMY, GIÀ 300 DOMANDE PRESENTATE IN BASILICATA -