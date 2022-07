L’Atalanta pensa a rinforzare l’attacco: sale il nome di Pinamonti (Di sabato 16 luglio 2022) Bergamo. Aldilà di quelle che saranno le eventuali uscite, una delle esigenze emerse dalle rotazioni di Gian Piero Gasperini nelle amichevoli sembra essere quella di una punta che possa far rifiatare Zapata, un uomo d’area che possa lavorare di fisico e avere gol nei piedi. Da lì l’assalto ad Andrea Pinamonti, che negli ultimi giorni sembra essere emerso come l’obiettivo numero uno per completare il reparto. Il classe 1999 è in uscita dall’Inter, dove è chiuso dalla presenza di Lukaku, Dzeko, Lautaro e Correa, ed è cercato anche dal Monza, oltre che dal Sassuolo, aggiuntosi alla corsa nell’eventualità di una cessione di Scamacca. Il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un prestito a determinate condizioni. Una trattativa con L’Atalanta sarebbe già ben avviata. Ex nazionale ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022) Bergamo. Aldilà di quelle che saranno le eventuali uscite, una delle esigenze emerse dalle rotazioni di Gian Piero Gasperini nelle amichevoli sembra essere quella di una punta che possa far rifiatare Zapata, un uomo d’area che possa lavorare di fisico e avere gol nei piedi. Da lì l’assalto ad Andrea, che negli ultimi giorni sembra essere emerso come l’obiettivo numero uno per completare il reparto. Il classe 1999 è in uscita dall’Inter, dove è chiuso dalla presenza di Lukaku, Dzeko, Lautaro e Correa, ed è cercato anche dal Monza, oltre che dal Sassuolo, aggiuntosi alla corsa nell’eventualità di una cessione di Scamacca. Il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi di un prestito a determinate condizioni. Una trattativa consarebbe già ben avviata. Ex nazionale ...

