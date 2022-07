Pubblicità

cjmimun : Chieti: donna impiccata a Lanciano, marito in stato di fermo - MediasetTgcom24 : Lanciano (Chieti), donna morta impiccata: in stato di fermo il marito #lanciano #chieti #annamariadeliseo - sansalvonet : La Asl Lanciano Vasto Chieti ricorre a prestazioni aggiuntive con un bando - ortonanotizie : La Asl Lanciano Vasto Chieti ricorre a prestazioni aggiuntive con un bando - lancianonews : La Asl Lanciano Vasto Chieti ricorre a prestazioni aggiuntive con un bando -

commenta E' stato posto in stato di fermo il marito di Annamaria D'Eliseo, 60enne, collaboratrice scolastica, trovata impiccata nel garage della sua villetta a, in provincia di, venerdì dopo l'ora di pranzo. A dare l'allarme era stato proprio il 70enne, pensionato ex vigile del fuoco. Gli inquirenti seguono due piste: omicidio o istigazione ...... Cristian D'Ovidio, e il pm Serena Rossi, della Procura di. In quella rimessa sul retro, ... Quindi la salma viene trasportata all'obitorio dell'ospedale diper l'autopsia. Il marito, ...E' stato posto in stato di fermo il marito di Annamaria D'Eliseo, 60enne, collaboratrice scolastica, trovata impiccata nel garage della sua villetta a Lanciano, in provincia di Chieti, venerdì dopo l' ...Indagini dei Carabinieri sulla morte di una donna di 60 anni, trovata priva di vita nel garage della sua villetta a Lanciano ...