La verità su Ivana Trump | com’è morta l’ex moglie di Donald? | “Era devastata dal dolore”

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 16 luglio 2022) La notizia della morte diha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando grande commozione specialmente in coloro che avevano avuto modo di conoscere e apprezzaredi. Come riferito dai vari media,ha cenato in un ristorante di New York – il suo preferito, stando agli ultimi aggiornamenti – che si trova a poca distanza da casa sua. I proprietari del ristorante non hanno notato nessuna anomalia nella 73enne, che ha avuto una conversazione normalissima come tutte le volte in cui si è recata nel locale. “Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto – fa sapere Paola Alavian, proprietaria del ristorante – Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ ...