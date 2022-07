La variante Omicron è ancora oggetto di studio ma il sensazionalismo cavalca l' onda

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 luglio 2022) L'ultima sottosu cui sembra essersi appuntato l’interesse della stampa, e quindi del pubblico, èBA.2.75. Questa ha un insieme distinto di mutazioni Spike che la distinguono da BA.4 e BA.5: come le prime, BA.2.75 deriva da BA.2, ma ha 10 mutazioni aggiuntive (di cui una reversione alla sequenza originale Wuhan) e manca di 5 mutazioni, presenti invece in BA.4 e BA.5. Oltre a queste differenze con BA.4 e BA.5, vi sono altre 7 mutazioni in proteine diverse dalla Spike, e ne mancano invece 4 che BA.4 e BA.5 hanno in queste proteine. BA.2.75 è stata identificata prevalentemente in India, da cui provengono i quattro quindi delle due centinaia e passa di sequenze depositate in database, insieme a due “sorelle” chiamate BA.2.74 e BA.2.76; i casi identificati della prima sono un po’ di più di quelli delle altre due e, in India ed in un’altra ...