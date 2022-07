La soprano Angel Blue dà forfait all’Arena di Verona: “Aida truccata di nero, il blackface è offensivo e razzista”. La Fondazione si difende (Di sabato 16 luglio 2022) Angel Blue, soprano californiano, tra le voci più prestigiose del panorama internazionale della lirica, dice no all’Arena di Verona rea di aver usato il blackface, cioè il volto “annerito” con il trucco, in una rappresentazione teatrale. Una pratica che, ha specificato la cantante in un post sui social, “è offensiva, umiliante e apertamente razzista“. “Sono giunta alla sfortunata conclusione che quest’estate non canterò La Traviata all’Arena di Verona come previsto – ha scritto la soprano sui social – Come molti di voi sapranno, l’Arena di Verona ha recentemente deciso di utilizzare il trucco blackface in una recente produzione di Aida. Vorrei essere perfettamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022)californiano, tra le voci più prestigiose del panorama internazionale della lirica, dice nodirea di aver usato il, cioè il volto “annerito” con il trucco, in una rappresentazione teatrale. Una pratica che, ha specificato la cantante in un post sui social, “è offensiva, umiliante e apertamente“. “Sono giunta alla sfortunata conclusione che quest’estate non canterò La Traviatadicome previsto – ha scritto lasui social – Come molti di voi sapranno, l’Arena diha recentemente deciso di utilizzare il truccoin una recente produzione di. Vorrei essere perfettamente ...

