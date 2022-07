La serie Yu degli Spettri di Netflix ha trovato il suo protagonista, lo streamer ci riprova dopo il flop di Cowboy Bebop (Di sabato 16 luglio 2022) Il cast della serie Yu degli Spettri di Netflix prende forma. Lo streamer ha trovato il suo protagonista: sarà Takumi Kitamura a vestire i panni del detective del mondo degli spiriti, Yusuke Urameshi. I nomi degli altri attori verranno rivelati in seguito. Conosciuto in Italia con il titolo Yu degli Spettri, il manga Yu Yu Hakusho era stato pubblicato sul magazine Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994 per un totale di 175 capitoli. Nel 1992 è stato sviluppato un anime, andato poi in onda nel nostro Paese solo nel 2001, trasmesso prima su La7 poi su MTV. L’anime ha anche avuto due lungometraggi animati. Il protagonista della storia è Yusuke Urameshi, uno studente bello di 14 ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Il cast dellaYudiprende forma. Lohail suo: sarà Takumi Kitamura a vestire i panni del detective del mondospiriti, Yusuke Urameshi. I nomialtri attori verranno rivelati in seguito. Conosciuto in Italia con il titolo Yu, il manga Yu Yu Hakusho era stato pubblicato sul magazine Weekly Shonen Jump dal 1990 al 1994 per un totale di 175 capitoli. Nel 1992 è stato sviluppato un anime, andato poi in onda nel nostro Paese solo nel 2001, trasmesso prima su La7 poi su MTV. L’anime ha anche avuto due lungometraggi animati. Ildella storia è Yusuke Urameshi, uno studente bello di 14 ...

