La Roma manda un segnale alla Juve: fascia al braccio per Zaniolo, che segna ancora (Di sabato 16 luglio 2022) ancora in gol, ancora decisivo. Nicolò Zaniolo è assoluto protagonista in questa prima parte del ritiro della Roma in Portogallo.... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022)in gol,decisivo. Nicolòè assoluto protagonista in questa prima parte del ritiro dellain Portogallo....

Pubblicità

sportli26181512 : La Roma manda un segnale alla Juve: fascia al braccio per Zaniolo, che segna ancora: Ancora in gol, ancora decisivo… - cmdotcom : La #Roma manda un segnale alla Juve: fascia al braccio per Zaniolo, che segna ancora - Jack53152579 : ?? LA NOTIZIA MANDA GLI ITALIANI SU TUTTE LE FURIE ?? - TV7Benevento : Governo: Conte, 'mandato giù di tutto, a Draghi chiesto risposte concrete' - - siamo_la_Roma : ??#RomaPortimonense: occasione #Roma, #Karsdorp crossa per #Pellegrini che manda a lato con il destro - 22' #ASRoma -