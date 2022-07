La riforma degli istituti tecnologici superiori «ricetta» per Neet e carenza di personale (Di sabato 16 luglio 2022) La novità Dopo l’approvazione della legge in parlamento, le istituzioni bergamasche - dall’Università alle Fondazioni Its - si stanno muovendo per tradurla in progetti concreti. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 luglio 2022) La novità Dopo l’approvazione della legge in parlamento, le istituzioni bergamasche - dall’Università alle Fondazioni Its - si stanno muovendo per tradurla in progetti concreti.

Pubblicità

GianniGirotto : ma perchè quando Italia viva si astenne sulla riforma Cartabia, appena un mese fa, Draghi non si dimise? E perchè i… - CottarelliCPI : La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) è legge, come previsto dal PNRR. Gli ITS sono fondamentali per cr… - Ettore_Rosato : Oggi alla Camera è stata approvata in via definitiva la riforma degli #ITS, gli Istituti Tecnologici Superiori. Inv… - 20live : RT @GianniGirotto: ma perchè quando Italia viva si astenne sulla riforma Cartabia, appena un mese fa, Draghi non si dimise? E perchè i gior… - m_spagna : RT @GianniGirotto: ma perchè quando Italia viva si astenne sulla riforma Cartabia, appena un mese fa, Draghi non si dimise? E perchè i gior… -