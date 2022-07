La ricerca di EF | italiani tra gli ultimi in Europa per conoscenza dell’inglese

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 luglio 2022) L’inglese è la lingua per eccellenza della scienza, del turismo, dell’aviazione e della diplomazia. In un’Italia sempre più connessa con il resto d’e del mondo saper parlare inglese è indispensabile. Eppure, i dati relativi alladella lingua inglese deglimostrano quanta strada l’Italia debba ancora fare in questo senso. Secondo il rapporto sulla competenzanel mondo realizzato da EF Education First, la lingua d’oltremanica non è così ben parlata nel nostro Paese. In, l’Italia si classifica 24esima in termini di. Ciò vuol dire che il 73.5% dei paesi del continente hanno un migliore livello linguistico rispetto che a quello degli. Le cause delle lacune linguistiche degli ...