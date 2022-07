La Porta Rossa 3: Trama ed Anticipazioni Della Nuova Stagione! (Di sabato 16 luglio 2022) La Porta Rossa 3: dopo molta attesa si può dire che non manca molto alla messa in onda Della fiction con Lino Guanciale, e trapelano le prime indiscrezioni sulla Trama e le curiosità… A molto tempo di distanza dall’annuncio dell’inizio delle riprese de La Porta Rossa, si torna a parlare Della nota fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Ormai, infatti, non dovrebbe mancare molto alla messa in onda Della terza stagione e per questo motivo iniziano a trapelare dettagli ed indiscrezioni sulla Trama. Ovviamente, inoltre, la presenza degli attori protagonisti è stata confermata. La Porta Rossa 3: la Trama Della Nuova Stagione! Le ... Leggi su uominiedonnenews (Di sabato 16 luglio 2022) La3: dopo molta attesa si può dire che non manca molto alla messa in ondafiction con Lino Guanciale, e trapelano le prime indiscrezioni sullae le curiosità… A molto tempo di distanza dall’annuncio dell’inizio delle riprese de La, si torna a parlarenota fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Ormai, infatti, non dovrebbe mancare molto alla messa in ondaterza stagione e per questo motivo iniziano a trapelare dettagli ed indiscrezioni sulla. Ovviamente, inoltre, la presenza degli attori protagonisti è stata confermata. La3: laLe ...

Honesty02759457 : @PoliticaPerJedi @antonioragoz E magari ti porta con sé, così ti caghi nelle mutande appena vedi la piazza rossa - Vale97B : RT @Iperborea_: Voglio illudermi e pensare che l'ingresso saltato di Pamela Prati al GF sia solo una mossa per creare hype e che a Settembr… - Fandom385 : RT @Iperborea_: Voglio illudermi e pensare che l'ingresso saltato di Pamela Prati al GF sia solo una mossa per creare hype e che a Settembr… - devotoaltrash : RT @Iperborea_: Voglio illudermi e pensare che l'ingresso saltato di Pamela Prati al GF sia solo una mossa per creare hype e che a Settembr… - trashlandia22 : RT @Iperborea_: Voglio illudermi e pensare che l'ingresso saltato di Pamela Prati al GF sia solo una mossa per creare hype e che a Settembr… -