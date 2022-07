La politica estera insegna all’Italia che la crisi di governo non è un tabù (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug — Ci risiamo. Dinanzi al palesarsi di una nuova crisi di governo in Italia si torna ad assistere ai consueti appelli alla responsabilità istituzionale ed alla denuncia di mancanza di credibilità che le tensioni in maggioranza provocherebbero alla nazione sul piano della politica estera. Il tabù della crisi di governo è tutto italiano Una serie di tormentoni a cui questa legislatura ci ha abituati sin dal principio. In occasione delle cadute precedenti degli esecutivi l’arsenale di vocaboli istituzionali figlio della Prima Repubblica è spuntato a più riprese, con l’esclusivo fine di impedire uno scioglimento anticipato delle Camere e dunque un ritorno alle urne antecedente alla primavera del 2023. Eppure, osservando lo status politico di numerosi Stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug — Ci risiamo. Dinanzi al palesarsi di una nuovadiin Italia si torna ad assistere ai consueti appelli alla responsabilità istituzionale ed alla denuncia di mancanza di credibilità che le tensioni in maggioranza provocherebbero alla nazione sul piano della. Ildelladiè tutto italiano Una serie di tormentoni a cui questa legislatura ci ha abituati sin dal principio. In occasione delle cadute precedenti degli esecutivi l’arsenale di vocaboli istituzionali figlio della Prima Repubblica è spuntato a più riprese, con l’esclusivo fine di impedire uno scioglimento anticipato delle Camere e dunque un ritorno alle urne antecedente alla primavera del 2023. Eppure, osservando lo status politico di numerosi Stati ...

