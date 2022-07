La paura di Kiev sulla crisi di governo in Italia, l’appello sull’invio delle armi: «Non datela vinta al Cremlino» (Di sabato 16 luglio 2022) A Kiev cresce il timore che la crisi di governo in Italia possa complicare il flusso di aiuti soprattutto militari finora garantito da Roma con Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. È dal consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak, che è partito un appello ai partiti e alle istituzioni Italiane perché proprio quegli aiuti non si interrompano. Un rischio concreto, considerando che proprio il tema dell’invio di armi a Kiev è ancora tra i nervi scoperti nei rapporti tra il premier dimissionario e il M5s. In un tweet, Podolyak chiede insomma alla maggioranza di governo Italiano di non rimangiarsi la parola data: «La tradizionale lotta politica interna nei paesi occidentali non deve intaccare l’unità nelle questioni ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Acresce il timore che ladiinpossa complicare il flusso di aiuti soprattutto militari finora garantito da Roma con Mario Draghi alla presidenza del Consiglio. È dal consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak, che è partito un appello ai partiti e alle istituzionine perché proprio quegli aiuti non si interrompano. Un rischio concreto, considerando che proprio il tema dell’invio diè ancora tra i nervi scoperti nei rapporti tra il premier dimissionario e il M5s. In un tweet, Podolyak chiede insomma alla maggioranza dino di non rimangiarsi la parola data: «La tradizionale lotta politica interna nei paesi occidentali non deve intaccare l’unità nelle questioni ...

