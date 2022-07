La notte degli Oscar per bambini illumina i Templi di Paestum: i nomi dei vincitori (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSALERNO. L’energia esplode. I piccoli creativi sono con il fiato sospeso, sperando che ci sia anche il proprio corto tra le nomination candidate alla vittoria dell’ambito SCHOOL MOVIE CINEDÙ AWARD, la più famosa notte degli Oscar per i bambini. Due serate straordinarie, all’ombra del Tempio di Nettuno che fa da scenografia alla finalissima della rassegna cinematografica per ragazzi. Un tripudio di colori e di emozioni al Parco Archeologico di Paestum. Un mondo incantato ha accolto i 3mila baby registi e attori, tra fiabe, fate, cappellaio magico, Biancaneve, alberi di mele stregate, bolle di sapone, trampolieri, santimbanchi e baby dance. Un momento di allegria e spensieratezza, dopo la proiezione pomeridiana dei 150 corti prodotti all’ex Tabacchificio di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSALERNO. L’energia esplode. I piccoli creativi sono con il fiato sospeso, sperando che ci sia anche il proprio corto tra lenation candidate alla vittoria dell’ambito SCHOOL MOVIE CINEDÙ AWARD, la più famosaper i. Due serate straordinarie, all’ombra del Tempio di Nettuno che fa da scenografia alla finalissima della rassegna cinematografica per ragazzi. Un tripudio di colori e di emozioni al Parco Archeologico di. Un mondo incantato ha accolto i 3mila baby registi e attori, tra fiabe, fate, cappellaio magico, Biancaneve, alberi di mele stregate, bolle di sapone, trampolieri, santimbanchi e baby dance. Un momento di allegria e spensieratezza, dopo la proiezione pomeridiana dei 150 corti prodotti all’ex Tabacchificio di ...

Pubblicità

CardRavasi : Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia de… - Remodulator : RT @ComuneEmpoli: #cultura #empoli Piazza Farinata degli Uberti sarà cornice dell’opera La Bohème di Puccini. Venerdì 22 luglio 2022, alle… - raffaellam9 : RT @Bibibobibox: Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli sto… - ComuneEmpoli : #cultura #empoli Piazza Farinata degli Uberti sarà cornice dell’opera La Bohème di Puccini. Venerdì 22 luglio 2022… - strangergiulss : @sahngria - L'ultima notte della nostra vita e Darkest Minds 2 - Darkest Minds 3 - Quest'anno ho letto troppo poco… -