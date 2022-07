(Di sabato 16 luglio 2022) Venerdì l’ufficio di medicina legale della città di New York ha fatto sapere di aver concluso che ladi, l’ex modella ed ex moglie di Donald, èdaal. La

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Donald Trump rinvia comizio Arizona dopo la morte di Ivana in suo rispetto #trump #donaldtrump #ivanatrump - ilpost : La morte di Ivana Trump è stata accidentale, causata da contusioni al torso - RobertoZucchi11 : RT @e_Avversi: La tragica morte di Ivana Trump: un MALORE e la caduta dalle scale - ziomuro : RT @giuggiu_: Roberta Capua commenta la morte di Ivana Trump - redazionerumors : Il mistero sulla morte di Ivana Trump sembra si stia per risolvere. Nelle ultimo ore, infatti, l'autopsia avrebbe c… -

Trump qualche giorno prima della suaTrump era solare ed allegra con tutti coloro che frequentava. Anche i vari ristoratori da cui si recava per cenare o prendere cibo da consumare ...Addio aTrump: è morta la prima moglie dell'ex presidente Usa Trump è stata trovata morta ai piedi di una scala a chiocciola nel suo appartamento di Manhattan. Come ha rivelato l'amico di ...Venerdì l'ufficio di medicina legale della città di New York ha fatto sapere di aver concluso che la morte di Ivana Trump, l'ex modella ed ex moglie di ...Svelate dall'autopsia le vere cause della morte di Ivana Trump. Vediamo come viveva di recente la sua vita e quale fossero le sue recenti condizioni di salute.