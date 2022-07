La miniserie «Paolo Borsellino» e il docufilm «Io ricordo» | anticipazioni domenica 17 luglio

Pubblicità

milanomagazine : Il ricordo di Canale 5 con una serata dedicata. Domenica 17 luglio, in prima serata, riproposizione della miniserie… -

La Milano

Alla vigilia del 30simo anniversario della Strage di Via d'Amelio, Canale 5 ricorda i Servitori dello Stato massacrati da Cosa Nostra, con laBorsellino" e il docufilm "Io ricordo". Domenica 17 luglio 2022, dalle ore 21.25, la rete diretta da Giancarlo Scheri rievoca una delle personalità più importanti e prestigiose nella ...... Santa Evita , lathriller che racconta il viaggio del corpo imbalsamato di Evita Peron ... SANTA EVITA , IL CAST leggi ancheSorrentino produrrà la serie su Enzo Ferrari diretta da ... Canale 5, il 19 luglio miniserie «Paolo Borsellino» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La trama è basata sulla storia di Paolo Macchiarini, ex chirurgo toracico italiano che ... che con la prima stagione ha ottenuto un Critics Choice Award per la migliore miniserie. Non è ancora stato ...