La maratona M5s, attesa per l'assemblea dei gruppi parlamentari con Conte (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Prosegue nel Movimento 5 stelle il confronto interno sulla linea da tenere in vista dell'intervento del premier Mario Draghi mercoledì alle Camere. Un confronto che potrebbe impegnare i vertici e gli eletti anche nella giornata di domani. Intanto, si attende la nuova riunione dell'assemblea congiunta dei parlamentari con Gisueppe Conte, mentre non si è più tenuta la riunione dei deputati inizialmente convocata dal capogruppo Davide Crippa e che ha scatenato anche aspre polemiche fra i pentastellati. Sul tavolo, viene spiegato, al momento non ci sono - apprende l'Agi - le dimissioni dei ministri M5s. E anche se il dibattito è in divenire, la maggior parte dei pentastellati sarebbe orientata a seguire la linea che il Movimento ha tenuto in occasione del voto sul decreto Aiuti alla Camera, ovvero sì alla fiducia (pur poi ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Prosegue nel Movimento 5 stelle il confronto interno sulla linea da tenere in vista dell'intervento del premier Mario Draghi mercoledì alle Camere. Un confronto che potrebbe impegnare i vertici e gli eletti anche nella giornata di domani. Intanto, si attende la nuova riunione dell'congiunta deicon Gisueppe, mentre non si è più tenuta la riunione dei deputati inizialmente convocata dal capogruppo Davide Crippa e che ha scatenato anche aspre polemiche fra i pentastellati. Sul tavolo, viene spiegato, al momento non ci sono - apprende l'Agi - le dimissioni dei ministri M5s. E anche se il dibattito è in divenire, la maggior parte dei pentastellati sarebbe orientata a seguire la linea che il Movimento ha tenuto in occasione del voto sul decreto Aiuti alla Camera, ovvero sì alla fiducia (pur poi ...

