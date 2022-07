La manifestazione a Milano per chiedere continuità al governo Draghi (Di sabato 16 luglio 2022) La scelta di Giuseppe Conte di sfilare il Movimento 5 Stelle dall’unità dell’esecutivo con il non voto alla fiducia sul decreto Aiuti è stata una mossa vigliacca e sconsiderata. Mario Draghi ha presentato le dimissioni al presidente della Repubblica e adesso è tutto rimandato a mercoledì, quando riferirà in Parlamento sulla sua decisione. Diverse forze politiche, non solo per mero calcolo elettorale, ma anche per un’ovvia valutazione di buon senso, sono già al lavoro per un Draghi II, o Draghi-bis, o qualunque nome che possa garantire continuità all’esecutivo almeno fino alle prossime elezioni. Non è in gioco solo la vita del Parlamento o del governo. Riguarda tutto il Paese, a tutti i livelli. È per questo che è stata organizzata una manifestazione spontanea a sostegno di un ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 luglio 2022) La scelta di Giuseppe Conte di sfilare il Movimento 5 Stelle dall’unità dell’esecutivo con il non voto alla fiducia sul decreto Aiuti è stata una mossa vigliacca e sconsiderata. Marioha presentato le dimissioni al presidente della Repubblica e adesso è tutto rimandato a mercoledì, quando riferirà in Parlamento sulla sua decisione. Diverse forze politiche, non solo per mero calcolo elettorale, ma anche per un’ovvia valutazione di buon senso, sono già al lavoro per unII, o-bis, o qualunque nome che possa garantireall’esecutivo almeno fino alle prossime elezioni. Non è in gioco solo la vita del Parlamento o del. Riguarda tutto il Paese, a tutti i livelli. È per questo che è stata organizzata unaspontanea a sostegno di un ...

