La madre di Tomaso Trussardi | “La separazione con Michelle? Non l’avevo prevista”

(Di sabato 16 luglio 2022) Maria Luisain una lunga intervista al Corriere della sera parla anche del suo “ruolo” di suocera e rivela in che rapporti è con mariti e mogli dei suoi figli. E ovviamente, visto cheHunziker si sono separati solo qualche mese fa, non poteva mancare anche una domanda su questo divorzio; domande alle quali la mamma die presidente della fondazione, non si è sottratta, anzi. Maria Luisache suocera è Alla domanda di Michela Proietti che ha intervistato la signorae le ha chiesto “come è nelle vesti di suocera” la donna ha risposto: “Credo di essere una suocera amata e anche una nonna benvoluta dai miei 6 nipoti. Ho ottimi rapporti con Federico, il marito di Beatrice e con ...

Pubblicità

radiolaquila1 : Concerto all’Alba, omaggio a D’Annunzio e prima opera di Tomaso Albinoni per il GOFestival Terra Madre 2022 -

Corriere della Sera

... classe 1945, vedova di Nicola Trussardi , mamma di Beatrice, Francesco, Gaia e, ha ... Dissi a mia: 'Vorrei fare la diplomatica o la giornalista a New York'. La sua risposta fu. 'Tu non ...Teresa, infatti, insegnava a tendere la mano dapprima a chi è più vicino". Missione Calcutta, ... in particolare Colognola e SanDe' Calvi, ha l'obiettivo di contrastare questo fenomeno ... Maria Luisa Trussardi: «Ho pensato al suicidio. Tomaso e Michelle La separazione non l’avevo prevista» E ovviamente, visto che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono separati solo qualche mese fa, non poteva mancare anche una domanda su questo divorzio; domande alle quali la mamma di Tomaso e ...«Sulla tomba di Francesco e di mio marito ci sono sempre delle rose rosse. Non sono credente». L’amicizia con Vittorio Feltri e il rapporto con Michelle Hunziker: «La separazione da Tomaso Mi è spiac ...