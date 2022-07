La guerra segreta della Nato (Di sabato 16 luglio 2022) Misteriosi computer forniti dagli americani indicano chi attaccare. Commando addestrati da Usa e Regno Unito e assistiti da basi in Germania «neutralizzano» gli obiettivi. Intanto, la Cia coordina. Così l’Alleanza atlantica sta colpendo in Ucraina. Il tenente è impegNato su un tablet nero appoggiato sul tetto di una vecchia utilitaria di fabbricazione sovietica. «Usiamo questa, così i droni russi non ci individuano» spiega Serghey, che preferisce non rivelare il cognome. Il suo aiutante riceve gli ordini via radio dal comando della brigata per attivare la batteria di razzi Grad. Il graduato controlla tutti i dati e le coordinate sul misterioso «device» fornito dall’intelligence americana con immagini satellitari e una app che fa accedere alla mappa del campo di battaglia con i bersagli russi da centrare a colpi di razzi. Gli stessi tablet erano stati ... Leggi su panorama (Di sabato 16 luglio 2022) Misteriosi computer forniti dagli americani indicano chi attaccare. Commando addestrati da Usa e Regno Unito e assistiti da basi in Germania «neutralizzano» gli obiettivi. Intanto, la Cia coordina. Così l’Alleanza atlantica sta colpendo in Ucraina. Il tenente è impegsu un tablet nero appoggiato sul tetto di una vecchia utilitaria di fabbricazione sovietica. «Usiamo questa, così i droni russi non ci individuano» spiega Serghey, che preferisce non rivelare il cognome. Il suo aiutante riceve gli ordini via radio dal comandobrigata per attivare la batteria di razzi Grad. Il graduato controlla tutti i dati e le coordinate sul misterioso «device» fornito dall’intelligence americana con immagini satellitari e una app che fa accedere alla mappa del campo di battaglia con i bersagli russi da centrare a colpi di razzi. Gli stessi tablet erano stati ...

