La guerra di cui nessuno vi parla: così una nazione in rivolta ha sfidato la piovra globalista (Di sabato 16 luglio 2022) Una guerra dimenticata ma che, mai come oggi, vede aprirsi uno spiraglio storico, forse irripetibile, per le minoranze etniche e il popolo birmano. Dopo il colpo di Stato nel Myanmar del primo febbraio 2021, che aveva portato all'arresto di Aung San Suu Kyi e dei vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld) – il partito che nel novembre 2020 aveva ottenuto l'80% dei seggi in parlamento vincendo per la seconda volta in cinque anni le elezioni – la situazione è profondamente mutata. Rivoluzione popolare in Myanmar Le proteste, scaturite e pesantemente represse nel sangue dal temibile Tatmadaw (l'esercito birmano), si sono trasformate in guerriglia e resistenza armata che hanno coinvolto vaste fette della popolazione e in particolare la cosiddetta Generazione Z, ossia i giovani dai 14 ai 24 anni. Questi ragazzi sono riusciti finora ad ...

