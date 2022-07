La festa de «Il Concertozzo» di Elio in Fiera a Bergamo - Foto/Video (Di sabato 16 luglio 2022) Il Concertozzo, la festa di fine sfiga all’Arena Fiera Bergamo, arriva a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla … Leggi su ecodibergamo (Di sabato 16 luglio 2022) Il, ladi fine sfiga all’Arena, arriva a coronamento del progetto #insiemeperlamusica die Le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi. L’appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla …

