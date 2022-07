La fabbrica del mondo, Serafino o Superman & Lois? La tv del 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 16 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, il talent condotto da Antonella Clerici. Uno show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Canale5 alle 21.30 riproporrà “Guinness – Lo show dei record” RaiTre alle 21.20 trasmetterà “La fabbrica del mondo”. Una serie originale che unisce la narrazione teatrale con il pubblico presente, alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico, alle conversazioni con voci autorevoli della scienza, dell’economia, della letteratura che denunciano il disastro verso il quale siamo lanciati, restando però inascoltate. Domande, storie, testimonianze per raccontare il mondo contemporaneo su temi come l’energia, la crisi ambientale, il saccheggio delle risorse naturali e il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The Voice Senior”, il talent condotto da Antonella Clerici. Uno show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Canale5 alle 21.30 riproporrà “Guinness – Lo show dei record” RaiTre alle 21.20 trasmetterà “Ladel”. Una serie originale che unisce la narrazione teatrale con il pubblico presente, alla divulgazione scientifica, al racconto cinematografico, alle conversazioni con voci autorevoli della scienza, dell’economia, della letteratura che denunciano il disastro verso il quale siamo lanciati, restando però inascoltate. Domande, storie, testimonianze per raccontare ilcontemporaneo su temi come l’energia, la crisi ambientale, il saccheggio delle risorse naturali e il ...

Pubblicità

infoitinterno : Chiude la fabbrica italiana dei diesel più grandi del mondo: Wartsila abbandona Trieste - idereffets1 : @RaiTre @giorgiozanchini @roberta_rei Fate schifo! Solo 3 minuti in 2h30min di trasmissione, per esporre il grosso… - kermit290179 : RT @ra_buccia: #Murnau #cinema “Schloß Vogelöd”è il ?lm (1921) che precede “Nosferatu” Appartiene a quella serie di opere meno conosciute… - rovellismo : Un primo marchio di fabbrica del ragazzo è questo: partire dalla linea laterale per poi accentrarsi con un dribblin… - messveneto : Incidente in fabbrica, un carrello la investe e le schiaccia una gamba: operaia ricoverata con lesioni gravissime:… -