'La crisi rischia di bloccare i rifornimenti a Kiev' (Di sabato 16 luglio 2022) Bruxelles a parte, il decreto per il terzo invio di armi all'Ucraina è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 13 maggio. Al momento non si parla di un ipotetico quarto decreto, tanto più ... Leggi su ansa (Di sabato 16 luglio 2022) Bruxelles a parte, il decreto per il terzo invio di armi all'Ucraina è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 13 maggio. Al momento non si parla di un ipotetico quarto decreto, tanto più ...

Pubblicità

sandrogozi : L’Italia con #Draghi è tornata al centro dell’Europa. L’Italia in crisi rischia l’irrilevanza in una fase cruciale… - GiusyBelfiore : 'Conte rischia seriamente di perdere la leadership del partito, a seconda dell'esito della crisi'. Nessuno spiega… - thatsAllFolksA : @HuffPostItalia avrebbero fatto bene anche a farla prima del 1939 qualche crisi per gli inceneritori... diritti civ… - damiani71 : RT @UCSCEI: “Guardiamo con grande preoccupazione alla situazione politica che si sta determinando e che rischia di sovrapporsi ad una fase… - infoitinterno : Quali provvedimenti non saranno approvati a causa della crisi di governo e perché il Pnrr rischia -