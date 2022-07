La crisi di governo potrebbe incidere su questi provvedimenti e decreti-legge (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Le eventuali dimissioni del governo potrebbero condurre ad uno scenario estremamente critico relativamente all'iter dei principali provvedimenti, già presentati alle Camere, con particolare riguardo a quelli relativi alle riforme abilitanti per raggiungere gli obiettivi del Pnrr entro dicembre 2022 e a quelli di conversione dei decreti-legge attualmente pendenti in Parlamento. A fare il punto su questi provvedimenti è un 'vademecum' prodotto dal ministero dei Rapporti con il Parlamento, guidato dal pentastellato Federico D'Incà. Una crisi di governo ed un eventuale scioglimento delle Camere inciderebbero anche sull'adozione dei decreti legislativi attuativi di riforme già approvate dal ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Le eventuali dimissioni delro condurre ad uno scenario estremamente critico relativamente all'iter dei principali, già presentati alle Camere, con particolare riguardo a quelli relativi alle riforme abilitanti per raggiungere gli obiettivi del Pnrr entro dicembre 2022 e a quelli di conversione deiattualmente pendenti in Parlamento. A fare il punto suè un 'vademecum' prodotto dal ministero dei Rapporti con il Parlamento, guidato dal pentastellato Federico D'Incà. Unadied un eventuale scioglimento delle Camerebbero anche sull'adozione deilegislativi attuativi di riforme già approvate dal ...

