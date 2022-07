La Cina insegna: così il lockdown uccide l’economia (Di sabato 16 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Cina.mp4 C’è una notizia passata forse in secondo piano. Ovvero un’analisi delle politiche sanitarie sul covid che sono state prese negli anni passati. L’Italia, come noto, si è ispirata all’idea del covid-zero applicata anche dalla Cina. Certo non con la stessa durezza nei modi, ma con simile spirito di restrizione. Bene: quello che emerge dai dati di questi giorni è che rinchiudere i cittadini ha portato ad un solo risultato: uccidere l’economia… dalla Zanzara nella Zuppa di Porro del 16 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/.mp4 C’è una notizia passata forse in secondo piano. Ovvero un’analisi delle politiche sanitarie sul covid che sono state prese negli anni passati. L’Italia, come noto, si è ispirata all’idea del covid-zero applicata anche dalla. Certo non con la stessa durezza nei modi, ma con simile spirito di restrizione. Bene: quello che emerge dai dati di questi giorni è che rinchiudere i cittadini ha portato ad un solo risultato:re… dalla Zanzara nella Zuppa di Porro del 16 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

