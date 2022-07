La Caravella portoghese arriva sulle spiagge italiane: perché la sua puntura può essere fatale per l'uomo (Di sabato 16 luglio 2022) Simile a una medusa , ma non lo è. Questo particolare organismo marino è dotato di una sacca galleggiante colma di gas e ha una dimensione che va dai 9 ai 30 cm di lunghezza fino a 15 cm di altezza. ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) Simile a una medusa , ma non lo è. Questo particolare organismo marino è dotato di una sacca galleggiante colma di gas e ha una dimensione che va dai 9 ai 30 cm di lunghezza fino a 15 cm di altezza. ...

