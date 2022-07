Pubblicità

sportli26181512 : #Koulibaly, ufficiale il passaggio dal #Napoli al #Chelsea: I Blues hanno annunciato l'acquisto del forte difensore… - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: Koulibaly al Chelsea. Il messaggio d'addio e le sue prime parole: Il Napoli comunica di aver ced… - cmdotcom : #Napoli, UFFICIALE: #Koulibaly al #Chelsea. Il messaggio d'addio e le sue prime parole - Fantacalcio : UFFICIALE - Napoli, ceduto Koulibaly al Chelsea: il comunicato - CalcioNews24 : #Koulibaly inizia la sua avventura al #Chelsea ?? -

LONDRA (Regno Unito) - ", compagno di squadra in nazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente il nostro ... Così, sul proprio sito, il Chelsea annuncia l'acquisto dal Napoli ...... le prime parole del difensore Il Chelsea attraverso un Tweet ha ufficializzato l'arrivo in Inghilterra di: le prime parole del difensore. PAROLE - "Il mio sogno è sempre stato quello di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I Blues hanno annunciato l'acquisto del forte difensore franco-senegalese, che ha firmato un contratto quadriennale ...