Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, il messaggio d'addio di #Koulibaly - annatrieste : Fa male più l'addio di Insigne o quello di Koulibaly? Leggendo un po' di reazioni mi pare che non ci sia paragone... - cmdotcom : #Koulibaly, l'addio da brividi: 'Grazie #Napoli per l'amore. Orgoglioso di averti onorato, è tempo di partire...' V… - sportli26181512 : Koulibaly, l'addio del Napoli: 'Otto stagioni di emozioni, hai scritto la storia! Rispettiamo la tua decisione': È… - rosabarsotti : Napoli, la lettera d'addio di Koulibaly fa piangere i tifosi napoletani -

al Chelsea/ Calciomercato: visite mediche ok, atteso l'annuncio ufficiale Il giocatore, che ha firmato un contratto quadriennale, ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando: 'Sono molto ...Kalidouè a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Chelsea.al Napoli in queste ore e annuncio del club inglese che, dopo la nota dei partenopei, a sua volta ha confermato l'acquisto del ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...È ufficiale l’addio del campione senegalese, saluto sui social alla città e ai tifosi. “ Con voi sono cresciuto e diventato un ...