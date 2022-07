Koulibaly: «Ho sempre sognato la Premier. Il Chelsea mi aveva cercato già nel 2016» (Di sabato 16 luglio 2022) Le prime parole di Koulibaly da giocatore del Chelsea sono affidate al sito ufficiale dei Blues. Le riportiamo di seguito. «Sono davvero contento di essere arrivato al Chelsea. Si tratta di una grandissima squadra, tra le migliori al mondo, e ho sempre sognato di giocare in Premier League. Il Chelsea fu tra le prime squadre a cercarmi anche nel 2016, poi non se ne fece nulla. Ho accettato perché, quando m’hanno contattato, ho percepito la reale volontà del club di avermi qui. Ho parlato con i miei carissimi amici Mendy e Jorginho: l’amicizia con loro ha reso la mia scelta più facile. Sono davvero felice di essere qui. Ci tengo a ringraziare i tifosi, ne ho visti molti a Londra e sull’aereo: erano tutti soddisfatti del mio arrivo. Spero che giocheremo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 luglio 2022) Le prime parole dida giocatore delsono affidate al sito ufficiale dei Blues. Le riportiamo di seguito. «Sono davvero contento di essere arrivato al. Si tratta di una grandissima squadra, tra le migliori al mondo, e hodi giocare inLeague. Ilfu tra le prime squadre a cercarmi anche nel, poi non se ne fece nulla. Ho accettato perché, quando m’hanno contattato, ho percepito la reale volontà del club di avermi qui. Ho parlato con i miei carissimi amici Mendy e Jorginho: l’amicizia con loro ha reso la mia scelta più facile. Sono davvero felice di essere qui. Ci tengo a ringraziare i tifosi, ne ho visti molti a Londra e sull’aereo: erano tutti soddisfatti del mio arrivo. Spero che giocheremo ...

