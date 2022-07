Koulibaly completa il trasferimento di 34 milioni di sterline al Chelsea mentre realizza il “sogno” della Premier League (Di sabato 16 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Chelsea ha completato la firma del difensore centrale Kalidou Koulibaly dal Napoli per una cifra dichiarata di circa 34 milioni di sterline. Il 31enne diventa il secondo acquisto estivo del club dopo il trasferimento dall’attaccante inglese Raheem Sterling dal Manchester City. Koulibaly ha firmato un contratto quadriennale allo Stamford Bridge e aumenterà le opzioni difensive dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen. La firma di Strakosha offre al Brentford il miglior reparto di portieri del Prem? Koulibaly ha detto al sito ufficiale del suo nuovo club: “Sono molto felice di essere qui con questa squadra al Chelsea. È una grande squadra al mondo e il mio ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilhato la firma del difensore centrale Kalidoudal Napoli per una cifra dichiarata di circa 34di. Il 31enne diventa il secondo acquisto estivo del club dopo ildall’attaccante inglese Raheem Sterling dal Manchester City.ha firmato un contratto quadriennale allo Stamford Bridge e aumenterà le opzioni difensive dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen. La firma di Strakosha offre al Brentford il miglior reparto di portieri del Prem?ha detto al sito ufficiale del suo nuovo club: “Sono molto felice di essere qui con questa squadra al. È una grande squadra al mondo e il mio ...

