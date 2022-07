Koulibaly arriva a Las Vegas: le prime parole del difensore al Chelsea (Di sabato 16 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è ufficialmente un giocatore del Chelsea ed è da poco arrivato a Las Vegas, dove il club di Londra svolge il proprio ritiro. Sul profilo ufficiale della squadra di Premier League sono state riportate le prime parole del difensore senegalese in merito alla sua emozione per la nuova avventura che lo aspetta. Napoli Koulibaly (Getty Images) Di seguito quanto scritto dalla società: “Koulibaly, compagno di squadra internazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente le nostre opzioni difensive dopo le partenze di Toni Rudiger e Andreas Christensen. Ampiamente considerato uno dei migliori difensori centrali del calcio mondiale, il senegalese possiede tutte le caratteristiche richieste da un ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Kalidouè ufficialmente un giocatore deled è da pocoto a Las, dove il club di Londra svolge il proprio ritiro. Sul profilo ufficiale della squadra di Premier League sono state riportate ledelsenegalese in merito alla sua emozione per la nuova avventura che lo aspetta. Napoli(Getty Images) Di seguito quanto scritto dalla società: “, compagno di squadra internazionale di Edouard Mendy, rafforzerà notevolmente le nostre opzioni difensive dopo le partenze di Toni Rudiger e Andreas Christensen. Ampiamente considerato uno dei migliori difensori centrali del calcio mondiale, il senegalese possiede tutte le caratteristiche richieste da un ...

