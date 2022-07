Kledi Kadiu | perchè ha lasciato Amici? Il motivo è sorprendente

Pubblicità

infoitcultura : Amici, Kledi Kadiu svela il motivo per cui ha lasciato il talent di canale 5 - ParliamoDiNews : Kledi Kadiu svela il motivo dell`addio ad Amici: c`entra Maria De Filippi? #Gossipitaliano #IvanaTrump… - glooit : Kledi Kadiu, la malattia del figlio: “Sappiamo cosa l’ha provocata” leggi su Gloo - redazionerumors : L'ex ballerino ha spiegato perché non si veda più nelle vesti di prof televisivo, svelando i progetti attuali e fut… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Kledi Kadiu, la moglie parla della malattia del figlio Gabriel: «Sappiamo cosa l'ha provocata» -

Non fa più parte del corpo docenti del talent di Canale5 ma di lui si continua sempre a parlare. Si tratta di, ballerino, coreografo ed ex prof storico della scuola più famosa d'Italia.viene ricordato da tutto il pubblico del talent con positività e nostalgia, la stessa che anche lui ..., rottura con Maria De Filippi/ "Il distacco è avvenuto in maniera..." In realtà non era tutto già deciso. "C'e sempre una possibilita di scelta. Se non volevo fare la modella, potevo ...Kledi Kadiu ha ormai da tempo detto addio ad Amici di Maria De Filippi, solo adesso però viene fuori il vero motivo.Il racconto di un dramma di un volto di Amici, una malattia che ancora non riescono a condividere appieno con i loro follower ...