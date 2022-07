(Di sabato 16 luglio 2022) INVIATO AD APPIANO - Per il momento è uscito dai radar o comunque non è più una priorità, ma fino a due - tre mesi fa, quando l'addio di De Vrij era più possibile rispetto a ora, l'Inter ha pensato a ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Kim, il retroscena di mercato: prima del Napoli c'era un'altra big...: Il sudcoreano, che il Napoli ha messo nel m… - infoitsport : Retroscena Cds su Kim: era nel mirino dell'Inter prima di andare su Bremer - tuttonapoli : Retroscena Cds su Kim: era nel mirino dell'Inter prima di andare su Bremer - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kim, il retroscena: il Napoli lo seguiva anche prima che andasse al Fenerbahce - MondoNapoli : Gazzetta - Il Napoli seguiva già da molto tempo Kim: il retroscena - -

Corriere dello Sport

In via della liberazione e ad Appiano , però,lo conoscono ...Min - jae, al momento, è al 90% un nuovo calciatore del Rennes. Con il Napoli , i contatti ... C'è anche unche abbiamo raccolto, infatti, prima che andasse in Turchia, la Lazio era ... Kim, il retroscena di mercato: prima del Napoli c'era un'altra big... Per il momento è uscito dai radar o comunque non è più una priorità, ma fino a due-tre mesi fa l’Inter ha pensato a Kim Min-Jae ...(Tutto Napoli) Su altre testate Il Psg valuta il cartellino del 26enne 25 milioni di euro. Sfumato il difensore Kim, il Napoli è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Koulibaly andato al ...