Kiev accusa Mosca | usano la centrale nucleare di Zaporizhzhia per lanciare attacchi

(Di sabato 16 luglio 2022) La guerra in Ucraina continua e sempre più con metodi sporchi. La Russia utilizza la più granded'Europa - quella di, nell' Ucraina sudorientale - come base per lo ...

La guerra in Ucraina continua e sempre più con metodi sporchi. La Russia utilizza la più grande centrale nucleare d'Europa - quella di Zaporizhzhia , nell' Ucraina sudorientale - come base per lo ...Ore 6:50 -: "Russi usano centrale nucleare di Zaporizhzhia come base missilistica" "Gli ... L'contro i russi è arrivata da Pedro Kotin, presidente della società ucraina per l'energia ...La Russia utilizza la più grande centrale nucleare d'Europa - quella di Zaporizhzhia, nell'Ucraina sudorientale - come base per lo stoccaggio di armi, tra cui «sistemi missilistici», e per bombardare ...È di almeno tre morti e 15 feriti il bilancio di un attacco con missili russi a Dnipro. Lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale Valentyn Reznichenko. Esplosioni si sono udite ...