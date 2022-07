Kiev accusa Mosca | usano la centrale atomica di Zaporizhzhia per lanciare attacchi | Raid a Dnipro | almeno 3 morti e 15 feriti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dpr accusa, Kiev bombarda Donetsk con munizioni Nato - NicolaPorro : ?? #Ucraina, l'accusa dell'Onu sul bombardamento di una casa di cura?? - fashionart19 : L'Ucraina accusa JPMorgan HSBC, Citigroup e Credit Agricole di crimini di guerra per i legami con la Russia Kiev… - CambiamentoDel : Kiev accusa Mosca di aver colpito quasi esclusivamente degli obiettivi civili. Intanto prosegue la #guerra sui fron… - ilgiornale : Kiev accusa Mosca di aver colpito quasi esclusivamente degli obiettivi civili. Intanto prosegue la guerra sui front… -

Continuano gli attacchi contro le strutture civili: a Mykolaiv bombe sulle università, colpito un edificio commerciale a ...... abbiamo fornito le cure mediche necessarie a Paul Urey nonostante la gravità della sua", ha ... 11.15 " Mosca:ha deciso ritiro graduale truppe da Seversk Le milizie filo - russe hanno ...Scontro tra Londra e Mosca, mentre la guerra in Ucraina giunge al 143esimo giorno. La più grande centrale nucleare d'Europa, quella di Zaporizhzhia, occupata dall'esercito russo, sarebbe usata come sc ...L’ambasciata americana a Kiev ha chiesto agli americani in Ucraina di “lasciare immediatamente” il Paese utilizzando mezzi di trasporto privato via terra se c’è la possibilità di farlo in sicurezza. L ...