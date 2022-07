Juventus, spunta la clamorosa ipotesi del rinnovo di De Ligt (Di sabato 16 luglio 2022) . Il giocatore sembrava promesso al Bayern Monaco Il Bayern Monaco non ha ancora presentato un’offerta adeguata alla Juve per De Ligt. E la situazione del difensore olandese potrebbe cambiare. In base a quanto spiegato dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini via Twitter, infatti, la Juve avrebbe chiesto un incontro a Rafaela Pimenta che cura gli interessi di De Ligt dopo la morte di Raiola per capire i margini di un rinnovo di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022) . Il giocatore sembrava promesso al Bayern Monaco Il Bayern Monaco non ha ancora presentato un’offerta adeguata alla Juve per De. E la situazione del difensore olandese potrebbe cambiare. In base a quanto spiegato dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini via Twitter, infatti, la Juve avrebbe chiesto un incontro a Rafaela Pimenta che cura gli interessi di Dedopo la morte di Raiola per capire i margini di undi contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

