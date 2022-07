Juventus, Gazzetta: “Dusan Vlahovic scalda i motori per la nuova stagione” (Di sabato 16 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, Dusan Vlahovic l’attaccante della Juventus è davvero pronto alla nuova stagione. Tirato Il 2021-22 di Vlahovic è finito anzitempo per una fastidiosa pubalgia che gli ha impedito di giocare con la nazionale tra fine maggio e inizio giugno. Oggi confida di essersi lasciato il problema alle spalle, grazie anche a delle terapie specifiche. Si è presentato alla Continassa tirato e determinato come sempre. I primi test fisici, tra cui quello con la macchina Dexa, hanno evidenziato una condizione muscolare simile a quella con cui aveva lasciato la Juve alla fine della scorsa stagione. Considerazione incoraggiante, sebbene sia normale che per la sua mole, e dopo un ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)- Come riporta ad oggi lal’attaccante dellaè davvero pronto alla. Tirato Il 2021-22 diè finito anzitempo per una fastidiosa pubalgia che gli ha impedito di giocare con la nazionale tra fine maggio e inizio giugno. Oggi confida di essersi lasciato il problema alle spalle, grazie anche a delle terapie specifiche. Si è presentato alla Continassa tirato e determinato come sempre. I primi test fisici, tra cui quello con la macchina Dexa, hanno evidenziato una condizione muscolare simile a quella con cui aveva lasciato la Juve alla fine della scorsa. Considerazione incoraggiante, sebbene sia normale che per la sua mole, e dopo un ...

