Juventus, Gazzetta: "Bayern, troppa attesa i bianconeri vogliono il rinnovo" (Di sabato 16 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, ad oggi la Juventus tenta il colpo del rinnovo per De Ligt che ad oggi attende la Bundeliga. La certezza della carta olandese in fase difensiva la Juventus la conosce bene e solo per una grande offerta il ragazzo potrà lasciare Torino oggi. "Strade parallele Intanto in queste ore i dirigenti bianconeri si stanno muovendo su due strade parallele, altrettanto importanti. Se da un lato fanno notizia i contatti con l'entourage del brasiliano Bremer del Torino (con l'Inter sempre in piena corsa), allo stesso tempo Federico Cherubini, responsabile dell'area tecnica bianconera, si sta dando da fare per convincere sia De Ligt che Rafaela Pimenta, la sua procuratrice, a restare a Torino almeno un altro anno, prolungando sino al ...

