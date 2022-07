Juventus, Di Marzio: “Attenzione alla pista che porta ad Alvaro Morata” (Di sabato 16 luglio 2022) Juventus Morata- La Juventus continua il suo precampionato in tournèe americana, Arthur è rimasto alla Continassa per un problema alla caviglia. Nel frattempo Nedved e Cherubini sono attenti nell’ambito trasferimenti. La Juventus è interessata ad un ritorno di fiamma di Alvaro Morata che, momentaneamente, è ritornato all’Atletico Madrid, proprietaria di diritto del suo cartellino. Il giocatore spagnolo ha salutato l’ennesima volta la Juventus dopo aver realizzato questa stagione ben 9 reti e 5 assist in 36 gare. Un bottino scarno per uno come lui. Attenzione ad un ennesimo ritorno dell’ex Real Madrid a Torino, perchè nelle ultime ore come affermato da Gianluca Di Marzio, Allegri rivuole il suo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)- Lacontinua il suo precampionato in tournèe americana, Arthur è rimastoContinassa per un problemacaviglia. Nel frattempo Nedved e Cherubini sono attenti nell’ambito trasferimenti. Laè interessata ad un ritorno di fiamma diche, momentaneamente, è ritornato all’Atletico Madrid, proprietaria di diritto del suo cartellino. Il giocatore spagnolo ha salutato l’ennesima volta ladopo aver realizzato questa stagione ben 9 reti e 5 assist in 36 gare. Un bottino scarno per uno come lui.ad un ennesimo ritorno dell’ex Real Madrid a Torino, perchè nelle ultime ore come affermato da Gianluca Di, Allegri rivuole il suo ...

