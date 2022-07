Juve, possibile svolta per Morata: il piano di Cherubini (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare l’operazione che riporterebbe Álvaro Morata a Torino. L’attaccante spagnolo non sembra rientrare nei piani tecnici del Cholo Simeone e la Vecchia Signora vuole approfittare di questa situazione per fargli vestire nuovamente la maglia bianconera. calciomercato Morata Juve La Juventus vorrebbe ottenere dal club spagnolo un nuovo prestito con un riscatto fissato ad una cifra inferiore rispetto alla precedente di 35 milioni di euro. Resta fondamentale per l’operazione, però, il rinnovo contrattuale di Morata con l’Atletico vista la scadenza nel 2023. Allegri, che apprezza la grande duttilità del calciatore, vuole fortemente il suo ritorno. La Juventus sembra ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, lantus sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare l’operazione che riporterebbe Álvaroa Torino. L’attaccante spagnolo non sembra rientrare nei piani tecnici del Cholo Simeone e la Vecchia Signora vuole approfittare di questa situazione per fargli vestire nuovamente la maglia bianconera. calciomercatoLantus vorrebbe ottenere dal club spagnolo un nuovo prestito con un riscatto fissato ad una cifra inferiore rispetto alla precedente di 35 milioni di euro. Resta fondamentale per l’operazione, però, il rinnovo contrattuale dicon l’Atletico vista la scadenza nel 2023. Allegri, che apprezza la grande duttilità del calciatore, vuole fortemente il suo ritorno. Lantus sembra ...

