Juve, Arthur non parte per la tournée negli USA: l'infortunio frena il mercato, ma tutti vogliono l'addio (Di sabato 16 luglio 2022) La Juventus è alle prese con un mercato che, finora, è fatto di grandi colpi e grandi nomi, ma che ancora, esclusa la situazione... Leggi su calciomercato (Di sabato 16 luglio 2022) Lantus è alle prese con unche, finora, è fatto di grandi colpi e grandi nomi, ma che ancora, esclusa la situazione...

Pubblicità

_Morik92_ : Su #Arthur, il giocatore non partirà per la tournée a causa di un problema al piede. Non è ancora al 100%, ma ieri… - AlfredoPedulla : #Zaniolo alla #Juve! Giornata proficua, la #Roma scende a 40-45 cash (prestito con obbligo, no a #Arthur). Question… - cmdotcom : #Juve, #Arthur non parte per la tournée negli USA: l'infortunio frena il mercato, ma tutti vogliono l'addio [… - sportli26181512 : Juve, Arthur non parte per la tournée negli USA: l'infortunio frena il mercato, ma tutti vogliono l'addio: La Juven… - simonet82429517 : juve x vincere devi comprare MILENKOVIC,BREMER,ZANIOLO E PARADES...DAI VIA KEN,MORATA ,ARTHUR e RAMSEY e RABIOT...… -