Judo | Manuel Lombardo demolisce tutti e domina il Grand Prix di Zagabria! Prima vittoria nei -73 kg per il torinese

(Di sabato 16 luglio 2022)riscatta il deludente quinto posto dei recenti Giochi del Mediterraneo e vince d’autorità ildi Zagabria 2022, cominciando nel migliore dei modi il suo percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 nei 73 kg e lanciando un segnale importante al resto della concorrenza a livello nazionale e (soprattutto) mondiale. Il talentuosokaclasse 1998 torna così sul gradino più alto del podio per lavolta dopo il trionfo agli Europei di Lisbona ad aprile 2021, in cui si aggiudicò il titolo continentale nei 66 kg. Quello odierno in Croazia è quindi il primo successo dell’azzurro nella sua nuova categoria di peso, dopo aver comunque dimostrato di poter essere sin da subito competitivo tre mesi fa con il secondo ...

Manuel Lombardo è oro a Zagabria -73kg Men Judo

Nella stessa categoria, il 19enne molisano Luigi Centracchio (ancora juniores) ha vinto al primo turno con il belga Jeroen Casse per poi uscire di scena ai sedicesimi proprio contro il finalista ...Argento anche per Kenny Bedel negli 81 kg. Un gran percorso il suo: tre ippon di fila sul portogheseRodrigues, il marocchino Achraf Mouti e sullo spagnolo Alfonso Urquiza Solana, per ...