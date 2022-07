Johnny Depp ritrova il suo avvocato Camille Vasquez durante il concerto a Praga (Di sabato 16 luglio 2022) L'avvocato, che ha lavorato con Depp nella causa per diffamazione contro Amber Heard, ha persino presentato l'attore al suo fidanzato, il dirigente della WeWork Edward Owen Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) L', che ha lavorato connella causa per diffamazione contro Amber Heard, ha persino presentato l'attore al suo fidanzato, il dirigente della WeWork Edward Owen

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp #ANSA - SaRa___TCCP : RT @jenlisaswasabi: la propaganda dell’internet e dei media in difesa di johnny depp sará sempre il più grande mistero mai esistito ha lett… - McChartyStanAcc : Comunque il Giffoni non è la prima volta che si cementa in roba 'controversa'. - tra_silenzi : Io non capisco il senso di attaccare Mads Mikkelsen per aver fatto Grindelwald. Quel povero cristiano ha sempliceme… - feanoriel : @murasaki_gyps Sì infatti, per me l'attore di Elrond è il peggior casting finora però EHI SOMEHOW VA BENE OH almeno… -