Ivana Trump | sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifra incredibile

Ivana Trump è deceduta proprio nelle scorse ore nella sua casa a New York: a quanto ammonta il patrimonio lasciato dalla nota donna d'affari? La morte della nota donna d'affari il cui nome vero era Marie Zelníčková è stato un fulmine a ciel sereno, la bionda è deceduta nella sua casa a New York

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - KitschRadical : E se Ivana Trump e il fidanzato fossero stati uccisi? - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: L’ultimo straziante ricordo di Ivana Trump: emergono dettagli che spezzano il cuore a tutti i fan ?? Di cosa si tratta ????… -

La prima moglie dell'ex presidente americano era stata trovata senza vita il 14 luglio nel suo appartamento di New York. Si è subito pensato a un arresto cardiaco, ma gli esami hanno rivelato ...'Mi disse che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire', ha raccontato un amico di, Zach Erdem. La donna aveva rinunciato anche a farsi visitare dai medici. 'Odio ...Le ferite riscontrate sul torace della prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono state considerate come compatibili con una caduta ...Ivana Trump è deceduta proprio nelle scorse ore nella sua casa a New York: a quanto ammonta il patrimonio lasciato dalla nota donna d'affari