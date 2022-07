Italia-Turchia oggi, semifinale Europei volley femminile Under 21: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di sabato 16 luglio 2022) oggi sabato 16 luglio (ore 20.00) l’Italia affronterà la Turchia nella semifinale degli Europei Under 21 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Cerignola (in provincia di Bari) per fronteggiare le temibili anatoliche in una rovente partita da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Serbia. La nostra Nazionale è stata encomiabile nella fase a gironi, infilando tre vittorie consecutive (l’ultima rimontando da 0-2 contro la Serbia) e dimostrando di avere tutte le carte in regola per andare a caccia del titolo continentale di categoria. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli se la dovranno però vedere con un avversario estremamente rognoso. Di ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)sabato 16 luglio (ore 20.00) l’affronterà lanelladegli21 di. Le azzurre scenderanno in campo a Cerignola (in provincia di Bari) per fronteggiare le temibili anatoliche in una rovente partita da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Serbia. La nostra Nazionale è stata encomiabile nella fase a gironi, infilando tre vittorie consecutive (l’ultima rimontando da 0-2 contro la Serbia) e dimostrando di avere tutte le carte in regola per andare a caccia del titolo continentale di categoria. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli se la dovranno però vedere con un avversario estremamente rognoso. Di ...

