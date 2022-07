Italia-Serbia oggi, semifinale Europei volley Under 18: programma 16 luglio, orario, tv e streaming (Di sabato 16 luglio 2022) oggi sabato 16 luglio (ore 16.30) l’Italia affronterà la Serbia nella semifinale degli Europei Under 18 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Tbilisi (Georgia) per fronteggiare i temibili slavi in una rovente partita da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra Francia e Bulgaria. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Serbia U18, semifinale DEGLI Europei DI volley MASCHILE La nostra Nazionale è stata encomiabile nella fase a gironi, infilando cinque vittorie consecutive (due al tie-break contro la Slovenia e Bulgaria, poi quella decisiva contro la Polonia un paio di giorni fa) e ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)sabato 16(ore 16.30) l’affronterà lanelladegli18 dimaschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Tbilisi (Georgia) per fronteggiare i temibili slavi in una rovente partita da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro la vincente del confronto tra Francia e Bulgaria. LA DIRETTA LIVE DIU18,DEGLIDIMASCHILE La nostra Nazionale è stata encomiabile nella fase a gironi, infilando cinque vittorie consecutive (due al tie-break contro la Slovenia e Bulgaria, poi quella decisiva contro la Polonia un paio di giorni fa) e ...

Pubblicità

Eurosport_IT : L'italia travolge la Serbia ?????? Gli azzuri superano in 3 set la nazionale serba e ottengono la quinta vittoria con… - trentinovolley : ????????| NAZIONALI GIOVANILI ? Alle 19.30 a #Tbilisi l’#Italia Under 18 dei gialloblù #Bristot e #Fedrici gioca la sem… - zazoomblog : LIVE Italia-Serbia U18 Europei volley in DIRETTA: gli azzurrini inseguono la finale - #Italia-Serbia #Europei… - zazoomblog : Italia-Serbia oggi semifinale Europei volley Under 18: programma orario d’inizio tv e streaming - #Italia-Serbia… - Volleyball_it : Europei U18: Oggi (16.30) la semifinale Italia-Serbia by -