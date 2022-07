Italia femminile, Cernoia guarisce dal Covid (Di sabato 16 luglio 2022) Cernoia guarita dal Covid: l’annuncio del ritorno in gruppo lo fanno due compagne di squadra dell’Italia femminile Cernoia è guarita dal Covid ed è tornata regolarmente nel gruppo dell’Italia femminile con cui si allenerà nel pomeriggio. Ad annunciare la buona notizia sulla giocatrice della Juventus Women (out contro Francia e Islanda all’Europeo) sono state due compagne di squadra. Bergamaschi e Simonetti, infatti, nel video del “diario delle azzurre” pubblicato su Twitter hanno svelato «che Cernoia è tornata tra noi, siamo felici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022)guarita dal: l’annuncio del ritorno in gruppo lo fanno due compagne di squadra dell’è guarita daled è tornata regolarmente nel gruppo dell’con cui si allenerà nel pomeriggio. Ad annunciare la buona notizia sulla giocatrice della Juventus Women (out contro Francia e Islanda all’Europeo) sono state due compagne di squadra. Bergamaschi e Simonetti, infatti, nel video del “diario delle azzurre” pubblicato su Twitter hanno svelato «cheè tornata tra noi, siamo felici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

