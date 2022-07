Isola 16 | Vladimir Luxuria commenta Ilary Blasi e la sua conduzione del reality nonostante la crisi con Francesco Totti

(Di sabato 16 luglio 2022) Ha generato molto clamore la notizia della separazione tra. La conduttrice e l’ex capitano della Roma hanno fatto sapere con un comunicato ufficiale la fine del loro matrimonio durato venti anni. Molte personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la loro sulla rottura della coppia, ultima in ordine cronologico. L’opinionista de l’dei Famosi ha infatti affiancato insieme a Nicola Savino la conduttrice romana in questi mesi di. Intervistata da Torino Cronaca Oggi,hato il periodo didilacon: Ho sempre voluto ...

Come nel caso diLuxuria , che ha coperto il ruolo di opinionista tv al fianco di Nicola Savino e al timone de L'dei famosi 2022, condotta proprio da Ilary Blasi..Luxuria "......corso dell'esperienza televisiva relativa all'durante la quale già Ilary viveva il dramma della separazione dal marito. Infine, in merito a come Ilary gestirà questo delicato periodo,...Vladimir Luxuria si apre sul conto di Ilary Blasi e il matrimonio naufragato con Francesco Totti, in un'intervista inedita, dopo L'isola dei famosi 2022 ...Dopo l’annuncio della separazione la trattativa prosegue anche sugli introiti pubblicitari del Capitano Era troppo bello per essere vero. Una separazione amichevole, rapida e indolore. Senza contrasti ...