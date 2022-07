Inzaghi chiama Bremer | ' C' è una trattativa importante | spingo perché si chiuda presto'

(Di sabato 16 luglio 2022) Il nome non lo fai mai e forse gli verrebbe pure di farlo. Ma Simone, nel dopo gara col Monaco, non fa tanti giri di parole e di fatto conferma l'arrivo in nerazzurro dinelle prossime ...

Il nome non lo fai mai e forse gli verrebbe pure di farlo. Ma Simone, nel dopo gara col Monaco, non fa tanti giri di parole e di fatto conferma l'arrivo in nerazzurro di Bremer nelle prossime ore. 'Sì, ci manca un difensore e dobbiamo colmare questa lacuna, lo ...Nei primi giorni della prossima settimana il trasferimento verrà ratificato, conche abbraccerà il suo nuovo difensore, da mesi d'accordo con i nerazzurri. Milan, rilancio per De Katelaere Il ... Reggina show: Inzaghi 'chiama' il suo pupillo Nella scelta di Pippo Inzaghi di abbracciare il progetto Reggina , c'è anche ovviamente la famiglia : "Mi sono confrontato con la mia compagna e con i miei ...Il neo tecnico amaranto parte all’assalto dell’ex Brescia per completare il reparto della mediana, folta la concorrenza tra Serie A e B. Con Pippo Inzaghi in panchina la Reggina non si vuole fermare.